В Москве оштрафовали адвоката, который съел материалы дела

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил лечиться от наркомании защитника в мировом суде, съевшего материалы дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

Как следует из приговора, Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Cуд признал его виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату придется пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину.

По словам пресс-секретаря, приговор пока не был обжалован, но и не вступил в законную силу.