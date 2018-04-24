СК России возбудил два дела после обстрелов ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. СК РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданского населения на Донбассе, сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Также 22 апреля 2018 года украинские военнослужащие обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в городе Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки. Один мирный житель получил ранения, еще один погиб.
"Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сообщила она.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.
Вооруженный конфликт немеждународного характера между ополчением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года на территории юго-востока Украины.