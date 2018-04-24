СК России возбудил два дела после обстрелов ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. СК РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданского населения на Донбассе, сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 9 апреля 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели снайперский обстрел по территории между контрольно-пропускным пунктом самопровозглашенной Донецкой народной республики "Александровка" и контрольно-пропускным пунктом, находящимся под контролем ВСУ, расположенным в районе населенного пункта Марьинка. В результате обстрела ранения получили мирные жители – две женщины и один мужчина, которые пытались попасть на территорию Донецкой народной республики.

Также 22 апреля 2018 года украинские военнослужащие обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в городе Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки. Один мирный житель получил ранения, еще один погиб.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сообщила она.

Эти действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.

Вооруженный конфликт немеждународного характера между ополчением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года на территории юго-востока Украины.