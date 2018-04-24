У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане напротив Кроноцкого залива на глубине более 38 километров в 217 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,2.

По информации краевого главка МЧС, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.