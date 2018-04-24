"Его называли Чума": как оперативник Алексей Чумаченко стал грозой бандитов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Дерзкий, решительный, неподкупный — так коллеги из убойного отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга отзываются об Алексее Чумаченко. Ровно 20 лет назад, 24 апреля 1998-го, он трагически погиб при задержании особо опасных преступников. О том, как постовой милиционер стал одним из лучших оперов города, — в материале РИА Новости.

Невские разборки

В середине 1990-х в Санкт-Петербурге действовали десятки бандитских группировок, боровшихся за влияние. В отделах милиции надрывались телефоны, наряды практически ежедневно выезжали на места новых убийств. Однако одно преступление потрясло даже бывалых оперативников.

© Фото : сайта ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Сгоревшая машина. Архивное фото © Фото : сайта ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Сгоревшая машина. Архивное фото

"Сотрудники ГАИ обнаружили на окраине города сгоревший микроавтобус "Мазда" с десятью трупами, — рассказывает РИА Новости бывший замначальника Управления уголовного розыска ГУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (УУР) полковник милиции Анатолий Костин. — Экспертиза показала, что все они были убиты".

Для расследования в главке создали усиленную следственно-оперативную группу, в которую вошел и 30-летний милиционер Алексей Чумаченко. В убойном отделе он был тогда новеньким. "Леху мы взяли из Ленинского райотдела, по рекомендации. И надо сказать, не ошиблись, это действительно был опер от бога, — вспоминает бывший начальник отдела по раскрытию убийств областного УУР полковник милиции Александр Малышев. — Он мог надолго куда-то пропасть, опоздать на совещание, но потом принести такую информацию, над поиском которой перед этим несколько месяцев безуспешно работало целое подразделение".

В течение дня оперативники выяснили, что погибшие в микроавтобусе официально числились сотрудниками компании "Молодежный центр", а фактически были членами этнической группировки. Последний раз их автомобиль "Москвич" видели на улице Земледельческой."Через пару часов мне позвонил Алексей и сказал, что обнаружил машину припаркованной напротив офиса коммерческой фирмы "Беркут", — продолжает Костин. — Мы зашли внутрь и обнаружили замытые следы крови. В итоге за вечер задержали 19 сотрудников — допросили их и раскололи".

Выяснилось, что причиной массового убийства стало мелкое ДТП, в которое попали два бизнесмена. Одного крышевали кавказцы, другого — ростовчане. Водители не смогли определить виновника аварии и обратились за помощью к покровителям. Банды встретились в офисе "Беркута", принадлежащем ростовчанам. Диалог не получился, и хозяева перестреляли незваных гостей.

© Фото предоставлено коллегами Алексея Чумаченко Алексей Чумаченко и начальник отделения по раскрытию заказных убийств УУР ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Лениградской области Сергей Прокофьев © Фото предоставлено коллегами Алексея Чумаченко Алексей Чумаченко и начальник отделения по раскрытию заказных убийств УУР ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Лениградской области Сергей Прокофьев

Казалось бы, резонансное преступление было раскрыто, но оперативников мучил один вопрос: трупов было десять, а пропавших сотрудников "Молодежного центра" — только девять. Вскоре выяснилось, что десятым убитым был работник "Беркута" по фамилии Богданов — во время разборки его случайно застрелили свои же. Тело якобы опознали родители.

"Богданов был лидером крупной преступной группировки, крышевавшей бизнесменов на Финляндском вокзале, — поясняет Костин. — Однако агентура Чумаченко сообщила, что на самом деле убили не Богданова, а рядового братка. Главарь воспользовался тем, что труп сильно обгорел и разыграл похороны с опознанием. А сам сделал поддельный паспорт и скрылся от следствия. Через некоторое время Алексей вышел на него и задержал".

Подмоченная репутация

На счету Чумаченко — десятки раскрытых убийств, операции по ликвидации крупных бандитских формирований. Его интуиции, работоспособности и везению завидовали многие. "Алексею не надо было приказывать или о чем-то просить, наоборот, его нужно было постоянно сдерживать, — отмечает бывший замначальника уголовного розыска. — Работу он ставил на первое место, она его увлекала и захватывала".

В 1995-м в Санкт-Петербурге объявилась банда, грабившая валютных менял. Первые десять нападений они совершили с помощью металлической трубы, поэтому потерпевшие отделались сотрясением мозга. Затем преступники обзавелись пистолетом. Жертв караулили возле их квартир и прямо в подъезде убивали одиночным выстрелом в голову.

"Уже на втором эпизоде мы поняли, что это почерк серийников, поэтому Леха плотно взялся за дело, — рассказывает РИА Новости Александр Малышев. — А потом… его самого задержали. По подозрению в убийстве". Как-то вечером Чумаченко приехал к своему другу, бизнесмену Илье Тарабрину. Долго стучал в дверь, но никто не открыл. По телефону не отвечали. Наутро обеспокоенный оперативник позвал участкового и вместе с ним взломал замок. В квартире обнаружили тело коммерсанта, завернутое в ковер. У двери стояли сумки с вещами.

© Фото предоставлено коллегами Алексея Чумаченко Алексей Чумаченко с коллегами из убойного отдела. Второй справа с нижнем ряду – заместитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Костин © Фото предоставлено коллегами Алексея Чумаченко Алексей Чумаченко с коллегами из убойного отдела. Второй справа с нижнем ряду – заместитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Костин

Приехали сотрудники прокуратуры. Чумаченко вел себя с ними нервно и раздраженно. Следователю это показалось подозрительным, и Алексея арестовали. "Я сразу собрал ребят из отдела, попросил их все отложить и заняться этим делом, — вспоминает экс-начальник убойного отдела. — Вскоре мы вышли на девушку, которая навела убийц на квартиру бизнесмена. Бандиты нанесли Тарабрину 17 ножевых ранений, собрали вещи и собрались уходить, но в этот момент подъехал Леха. Если бы взломал дверь сразу, то задержал бы их".

В СИЗО Чумаченко провел год. "Выйдя на свободу, он горел желанием восстановить репутацию честного опера и снова взялся за дело валютных менял, — продолжает Малышев. — Мы тогда еще не знали, что оно станет для него последним".

Смертельная схватка

К тому времени на счету неуловимых бандитов было десять разбоев и 15 убийств. "Для их поимки Алексей с коллегами разработал целую операцию под названием "Золотая рыбка", — рассказывает Костин. — Он вычислил адрес одной из валютчиц, которая потенциально могла стать очередной жертвой. Двадцать четвертого апреля 1998-го он устроил там засаду с напарником Алексеем Денисенко".

Поднявшись на девятый этаж, милиционеры увидели двух молодых людей и подошли к ним проверить документы. Один из них протянул военный билет, а второй резко отступил на два шага назад, выхватил пистолет и открыл огонь. "Первая пуля попала Денисенко в грудь, все остальные — угодили в Леху, — продолжает экс-замначальник уголовного розыска. — Падая, тяжелораненый Чумаченко успел разрядить в бандита всю обойму".

Приехавшие на вызов милиционеры увидели страшную картину: на лестничной площадке в луже крови лежали два раненых оперативника и убитый преступник. Милиционеров сразу отправили в больницу, но живым до нее доехал только Денисенко.

Скрывшегося бандита задержали в этот же вечер — он спрятался в тумбочке на балконе у подруги. Коллеги Чумаченко до сих не могут понять, почему Чумаченко не взял с собой усиленную группу. "В этом был весь Алексей. Он постоянно рвался в бой, потому и получил прозвище Чума, — резюмирует Костин. — Это был заряженный комок нервов. Возможно, тогда он действовал по собственной инициативе и даже не предупредил начальство о своих планах".

© Фото предоставлено коллегами Алексея Чумаченко Наставник Алексея Чумаченко — начальник убойного отдела Александр Малышев © Фото предоставлено коллегами Алексея Чумаченко Наставник Алексея Чумаченко — начальник убойного отдела Александр Малышев

Проститься с Чумаченко пришли сотни жителей Санкт-Петербурга. Оперативники из убойного отдела до сих пор каждый год, 24 апреля, собираются возле его могилы. За проявленный героизм Чуму посмертно наградили орденом Мужества. Ему было 35 лет. Дочь Алексея пошла по стопам отца и несколько лет проработала в убойном отделе.