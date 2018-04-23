В МВД назвали возможную причину пожара на лесокомбинате под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае мог возникнуть из-за близкого расположения пиломатериалов в котельной, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Ирина Барышникова.

В понедельник в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. Площадь возгорания достигла около 2 тысяч квадратных метров. На место пожара из Красноярска вылетал вертолет Ми-8, к тушению подключились сотрудники и осужденные местной колонии-поселения.

По словам Барышниковой, в настоящее время полицейские работают на месте пожара, он потушен, никто не пострадал.

"Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают причины возгорания. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за близкого расположения пиломатериалов к действующей котельной", — сказала собеседница агентства.