В Кабардино-Балкарии физрука будут судить за секс со школьниками

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 23 апр — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ, которого обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками, сообщает региональное СУСК.

По версии следствия, 48-летний мужчина, работая преподавателем физкультуры в одной из школ города Нарткала Урванского района, с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года в подвале учебного заведения неоднократно вступал в половые сношения с юношами — учащимися школы.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 134 УК РФ ("Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.