В нижегородском зоопарке неизвестные подстрелили редкую птицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Редкую птицу – утку-огаря – подстрелили неизвестные в зоопарке в Нижнем Новгороде около ее гнезда, сообщил РИА Новости директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Убитую самку утки-огаря обнаружили в субботу на закрытой территории у реки Параши, где живут водные обитатели и птицы зоопарка, уточнил директор зоопарка.

"За оградой зоопарка, судя по всему, отдыхала пьяная компания, которая оставила после себя много пустых бутылок. Один их отдыхавших подошел вплотную к сетке и выстрелил в утку практически в упор из пневматического оружия. Пуля прошла через крохотное тело навылет. Там на берегу находятся гнезда, возле гнезда утку и подстрелили. Она как раз готовилась откладывать яйца", — рассказал Герасичкин.

По его словам, это уже не первый случай стрельбы по птицам, живущим в зоопарке. Но если раньше нападениям подвергались не столь ценные гуси, то на этот раз жертвой браконьеров стала птица, редкая для этого региона, поскольку огари обитают на юге России.

В свою очередь, в полиции РИА Новости рассказали, что администрация зоопарка не обращалась к ним с заявлением о случившемся.

"Утка принадлежит зоопарку, значит, случившееся – это порча имущества. Если заявление поступит, мы будем проводить проверку", — сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Михаил Мартынов.