В нижегородском зоопарке неизвестные подстрелили редкую птицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Редкую птицу – утку-огаря – подстрелили неизвестные в зоопарке в Нижнем Новгороде около ее гнезда, сообщил РИА Новости директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.
"За оградой зоопарка, судя по всему, отдыхала пьяная компания, которая оставила после себя много пустых бутылок. Один их отдыхавших подошел вплотную к сетке и выстрелил в утку практически в упор из пневматического оружия. Пуля прошла через крохотное тело навылет. Там на берегу находятся гнезда, возле гнезда утку и подстрелили. Она как раз готовилась откладывать яйца", — рассказал Герасичкин.
По его словам, это уже не первый случай стрельбы по птицам, живущим в зоопарке. Но если раньше нападениям подвергались не столь ценные гуси, то на этот раз жертвой браконьеров стала птица, редкая для этого региона, поскольку огари обитают на юге России.
"Утка принадлежит зоопарку, значит, случившееся – это порча имущества. Если заявление поступит, мы будем проводить проверку", — сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Михаил Мартынов.