СК проверит видео об избиении школьницы сверстницами в Сыктывкаре

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следственные органы проверят появившееся в интернете видео об избиении школьницы сверстницами в Сыктывкаре, сообщается на сайте СУСК РФ по Коми.

"Сегодня на одном из интернет-порталов опубликована информация и видео, свидетельствующие об избиении школьницами сверстницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Коми организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи выяснят личности участниц произошедшего, их возраст, место учебы, а также место и время происшествия и личность пострадавшей, обращалась ли она в медучреждение и какой вред ее здоровью причинен.