Мосгорсуд признал продление ареста фигуранту "кокаинового дела" законным

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (61)

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе арест до 12 июля фигуранту дела о контрабанде аргентинского кокаина, бывшему завхозу посольства РФ в Аргентине Али Абянову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

В ходе большой совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.

По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отмечали они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

В настоящее время срок следствия по делу продлен до 15 июля 2018 года.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в "кокаиновом деле" нет конспирологии и сверхъестественных версий, идет планомерная работа, виновные будут наказаны.