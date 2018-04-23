В Краснодаре закрыли дело об экстремизме за критику атеистов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следственный комитет в Краснодаре прекратил уголовное дело поэта Максима Дроздова, обвиняемого в экстремизме за критику атеистов в шуточном стихотворении, сообщили РИА Новости адвокаты международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин и Алексей Аванесян.

42-летний поэт Максим Дроздов в мае прошлого года опубликовал "ВКонтакте" шуточное стихотворение, в котором учительницу, не верившую в бога, в деревне сожгли на костре. В октябре было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ "Экстремизм". Следствие заподозрило поэта в возбуждении ненависти и вражды к атеистам. "Сам Дроздов заявил, что стихотворение — это ирония и дружеский троллинг", — пояснил Сабинин.

"Следователь Следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, лейтенант юстиции Сергей Пидшморга вынес постановление о прекращении уголовного дела", — сказал адвокат.

По его словам, в постановлении о прекращении уголовного дела следователь указал: "Вникая в суть исследуемого материала, можно сделать вывод о том, что произведение Дроздова М.В. и действия по его размещению действительно не были направлены на разжигание ненависти и вражды, поскольку является самовыражением Дроздова М.В. относительно приверженности к православной религии, носит ироничный характер, не призывает к каким-либо конкретным действиям, отсылает читателя к событиям далекого прошлого".