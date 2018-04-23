Рейс "Саратовских авиалиний" столкнулся с буксировщиком в Домодедово

САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вылет самолета Embraer-195 "Саратовских авиалиний" из московского Домодедово в Саратов в понедельник задержался из-за инцидента с буксировщиком, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
В авиакомпании отметили, что после инцидента технические специалисты и контролирующие органы должны были составить технический акт о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем вылет рейса задержался, как и следующие рейсы по этому маршруту.
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Домодедово, самолет Embraer-195 "Саратовских авиалиний", который должен был вылететь в Саратов в 12.35 мск, отправился в рейс только в 15.45 мск.