Рейс "Саратовских авиалиний" столкнулся с буксировщиком в Домодедово

САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вылет самолета Embraer-195 "Саратовских авиалиний" из московского Домодедово в Саратов в понедельник задержался из-за инцидента с буксировщиком, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"При подготовке к вылету рейса 6В-765… буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна (ВС). Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции ВС, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета", — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что после инцидента технические специалисты и контролирующие органы должны были составить технический акт о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем вылет рейса задержался, как и следующие рейсы по этому маршруту.

"Последующие рейсы по маршруту Саратов — Москва также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа", — заявили в "Саратовских авиалиниях".

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Домодедово, самолет Embraer-195 "Саратовских авиалиний", который должен был вылететь в Саратов в 12.35 мск, отправился в рейс только в 15.45 мск.