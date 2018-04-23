Мосгорсуд оставил в силе заочный арест украинского пранкера Вольнова

Пожар в торговом центре в Кемерово (971)

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который намеренно распространял слухи о "сотнях жертв" пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

В конце марта Басманный суд Москвы по требованию СК РФ заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.

Ранее в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.