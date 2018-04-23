Защита директора РАМТ Апфельбаум обжаловала продление домашнего ареста

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Защита директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум подала жалобу на продление ей домашнего ареста в рамках дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы обвиняемой Апфельбаум и ее адвоката на постановление суда от 18 апреля 2018 года о продлении Апфельбаум меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Царева, отметив, что дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Домашний арест Апфельбаум был продлен судом до 19 июля. Кроме того, суд продлил до той же даты домашний арест Кириллу Серебренникову, а гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину — до 24 мая.

Бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому суд продлил срок содержания под стражей — до 19 июня.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.