Защита директора РАМТ Апфельбаум обжаловала продление домашнего ареста

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Защита директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум подала жалобу на продление ей домашнего ареста в рамках дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Домашний арест Апфельбаум был продлен судом до 19 июля. Кроме того, суд продлил до той же даты домашний арест Кириллу Серебренникову, а гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину — до 24 мая.
Бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому суд продлил срок содержания под стражей — до 19 июня.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.