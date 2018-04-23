Под Красноярском локализовали пожар на лесоперерабатывающем предприятии

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае локализован, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.

"Пожар локализован в 17.20 (13.20 мск). Общая площадь пожара — почти 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, в 12.20 (08.20 мск) в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. По уточненной информации, площадь возгорания первоначально составляла 300 квадратных метров. На место из Красноярска вылетел вертолет Ми-8. К тушению подключились сотрудники, осужденные и техника подразделения ГУФСИН.