В Югре проверят следователя, писавшего документы на жаргоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр — РИА Новости. Проверка проводится в Ханты-Мансийском автономном округе в отношении следователя, который при составлении документов использовал жаргонные слова, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее сайт телеканала "360" опубликовал скан обращения прокуратуры в адрес следственного управления в ХМАО из-за следователя, который якобы во время описи документов использовал жаргонные слова. В обращении, в частности, указывается, что потерпевшего сотрудник СК назвал "терпила", а обвиняемого — "жуликом".

"По данному факту руководством управления назначена и проводится служебная проверка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователь "допустил ошибку" во время описи документов, при этом в настоящее время он продолжает работать в ведомстве.