Площадь пожара на лесоперерабатывающем заводе под Красноярском удвоилась

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Площадь пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае выросла до 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Кежемского района.

Ранее сообщалось, в 12.20 (08.20 мск) в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. По уточненной информации, площадь возгорания первоначально составляла 300 квадратных метров, после выросла до тысячи квадратов. На место из Красноярска вылетел вертолет Ми-8, в готовности к вылету находится самолет-амфибия Бе-200.

"Горит уже 2 тысячи "квадратов". Фиксируются порывы ветра. Однако сейчас погода относительно спокойная", — сказал собеседник агентства.

Ранее краевое управление МЧС сообщило, что во вторник в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, что может привести к осложнению пожарной обстановки.

В краевой полиции сообщили, что на месте пожара работают полицейские. По предварительной информации регионального управления МВД, пострадавших нет, сотрудники завода эвакуированы. На место возгорания выехало руководство территориального отдела МВД.