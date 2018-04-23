Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Кежемском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что в 12.20 (08.20 мск) в Кежемском районе, в 16 километрах от города Кодинск, произошло возгорание штабеля леса на территории лесоперерабатывающего завода. По уточненной информации, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

"К месту возгорания из Красноярска полчаса назад отправлен вертолет Ми-8. Время подлета — около двух с половиной часов. Он оборудован системой тушения. В готовности находится самолет-амфибия Бе-200", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте пожара дует ветер 4 метра в секунду. Два погрузчика и два бульдозера растаскивают штабель. В ведомстве сообщили, что на тушении работает 44 человека и 11 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.