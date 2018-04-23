Бывший вице-спикер госсовета Коми обжаловал арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Бывший вице-спикер госсовета Коми Игорь Леонов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловал свой арест, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Ведищев.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель руководителя исполкома "Единой России" Леонов был задержан 18 апреля сотрудниками УФСБ по Коми в московском аэропорту "Шереметьево". Его членство в партии было приостановлено. По данным ЕР, уголовное дело в отношении Леонова возбуждено в связи с деятельностью на его родине — в Коми, где он возглавлял Сосногорский район, являлся вице-спикером Госсовета и лидером регионального отделения партии власти.

Как сообщил РИА Новости адвокат Николай Ведищев, следственная служба управления ФСБ по Коми предъявила Леонову обвинение в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 285 УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями". По словам адвоката, речь идет о "двух эпизодах восьмилетней давности". Сыктывкарский городской суд санкционировал арест Леонова до 16 июня.

"Жалоба уже подана", — сказал адвокат, добавив, что не очень рассчитывает на её удовлетворение.