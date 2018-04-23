В России завели более двух тысяч дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Две тысячи административных дел о нарушениях пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах в ряде российских регионов возбуждено в рамках прокурорской проверки, проводимой после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.
"С целью их устранения прокурорами указанных регионов внесено почти четыре тысячи представлений. Возбуждено две тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено 300 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Как сообщает ведомство, по данным десяти материалов проверок возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
По сообщению ГП, в ходе проверки одного из столичных киноцентров выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, в том числе: неисправность пожарной сигнализации, отсутствие средств пожаротушения.
"За нарушение правил пожарной безопасности юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности. С целью устранения нарушений закона прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания до фактического устранения допущенных нарушений пожарной безопасности", — уточняет ведомство.
ГП сообщает, что в Ростовской области по 31 иску прокуроров приостановлена работа проверяемых объектов, в Пермском крае — 8 объектов, в Самарской области – 5 объектов, а в Кировской области запрещена эксплуатация семи объектов. В частности, Приволжская транспортная прокуратура проверила состояние пожарной безопасности на 82 объектах транспортной инфраструктуры региона (железнодорожные и речные пассажирские вокзалы, аэропорты, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта). Там прокуратура выявила почти 400 нарушений закона, около четверти их объема устранено в ходе проверок.