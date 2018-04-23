САМАРА, 23 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали двоих жителей Самары, которые подозреваются в вымогательстве у бизнесмена 1 миллиона долларов, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержали двоих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве 1 миллиона долларов у бизнесмена", — сказала Волк.

По данным МВД, сначала на бизнесмена напали около его дома. Через несколько дней в центре города неизвестный плеснул в лицо его жене водой. Затем произошло несколько поджогов производственных зданий и офиса, принадлежащих предпринимателю.

После этого предполагаемые вымогатели несколько раз звонили бизнесмену, требуя денег в обмен на спокойствие его семьи. Предпринимателю пригрозили, что, если он откажется, в следующий раз вместо воды используют кислоту, а принадлежащее ему имущество будет сожжено.

По словам Волк, пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности двоих злоумышленников. Ими оказались 32-летний фитнес-тренер одного из спортивных центров города Самары и его 23-летний знакомый", — добавила Волк.

В настоящее время обоим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им также предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), максимальное наказание по которой предусматривает 15 лет лишения свободы.