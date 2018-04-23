Под Новосибирском произошел пожар в детском лагере

НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Пожар произошел утром в понедельник в пустующем детском оздоровительном лагере в селе Бурмистрово Новосибирской области, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по региону.

В ведомстве пояснили, что сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС по Новосибирской области в 07.43 (03.43 мск) в понедельник. На момент прибытия первого подразделения горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было.

"На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении спасателей. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

По данным МЧС, огонь повредил крышу, произошло частичное обрушение.

В главке МЧС отметили, что пожар локализован в первый час тушения. Угрозы другим строениям нет. Открытое горение удалось ликвидировать в 10.25 (06.25 мск). В спасательном ведомстве добавили, что сейчас завершается проливка конструкций, после чего пожар будет считаться полностью ликвидированным.