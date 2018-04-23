В МЧС рассказали о последствиях урагана в Центральной России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи деревьев упали из-за сильного ветра на территории почти 80 муниципальных образований Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, было нарушено энергоснабжение более чем 1,3 тысячи населенных пунктов, сообщает МЧС России.

По данным министерства, с 21 апреля сильный ветер до 25 метров в секунду и осадки наблюдались в Башкирии, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве. Есть пострадавшие.

"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1319 населенных пунктах, 40 071 жилом доме и четырех социально значимых объектах, произошли падения более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 единиц личного автотранспорта, частично повреждены кровли 59 жилых домов и пяти социально значимых объектов", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что за сутки удалось восстановить энергоснабжение в 71 муниципальном образовании — 1,24 тысячи населенных пунктах и более чем 39,38 тысячи жилых домов. Распилено и убрано 1,25 тысячи упавших деревьев, восстановлены кровли 38 жилых домов.

"Аэропорты Московского авиационного узла функционируют в штатном режиме по фактической погоде. На Московской железной дороге и на МЦК города Москвы были задержаны пассажирские пригородные электропоезда и пассажирские поезда дальнего следования", — отмечается в сообщении.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", в понедельник циклон продолжит влиять на Поволжье, выполняются все мероприятия по предупреждению и минимизации последствий циклона. К ликвидации последствий стихии привлекались более 7,1 тысячи человек и 2,2 тысячи единиц техники.