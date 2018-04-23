Экс-депутата Владивостока осудили за фальсификацию на выборах в 2016 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Бывший депутат думы Владивостока Зинаида Ким осуждена на 2 года условно за фальсификацию на выборах 2016 года, информацию об этом РИА Новости подтвердили в Ленинском районном суде города, где рассматривалось дело.
Кроме того, по данным следователей, член участковой избирательной комиссии сфальсифицировала избирательные документы: внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавших, которые в выборах участие не принимали.
В отношении члена участковой избирательной комиссии также было возбуждено уголовное дело.
Ким получила 2 года лишения свободы условно за фальсификацию, а член избирательной комиссии – 1,5 года лишения свободы условно.
Как сообщили РИА Новости в краевом СУСК, собранные следствием доказательства признаны достаточными для вынесения приговора.