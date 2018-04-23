В Тверской области рассказали о состоянии паломников, пострадавших в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Состояние паломников, пострадавших в ДТП в Тверской области, остается стабильным, в больницах находятся 11 человек, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Автобус перевернулся в воскресенье в Торжке. Погиб один человек. В больницы попали 11 пострадавших, из них семь человек отправлены в областную больницу скорой помощи в Тверь, четверо лежат в Торжокской ЦРБ.

"По состоянию на сегодняшнее утро изменений нет. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное", — сказала собеседница агентства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автобуса. По версии следствия, он не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.