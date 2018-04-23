Три человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП под Иркутском

ИРКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в крупном ДТП с маршрутным такси в Иркутской области остаются в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона Равиля Фаттахова.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на федеральной трассе "Байкал" при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли три человека, еще 13 пассажиров пострадали. Два человека из числа пострадавших в воскресенье были доставлены в Иркутск.

"Еще один пациент после стабилизации состояния доставлен в Иркутскую областную клиническую больницу. Все три пострадавших, перевезенные в областной центр, находятся в тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сразу после поступления в областную больницу пострадавшие были прооперированы. Сейчас пациенты находятся в реанимации. Еще три человека проходят лечение в Шелеховской районной больнице. Они также были прооперированы, сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Травмы остальных пассажиров не угрожают их жизни. Часть пострадавших отказалась от госпитализации.

Среди погибших водитель и пассажир автомобиля Honda, а также пассажирка маршрутного такси. По данным ГУМВД региона виновником происшествия является водитель Honda — он на большой скорости выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с маршруткой, ехавшей из Иркутска в Слюдянку.