В Якутии начальник противопожарной службы уволился после голодовки пожарных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр — РИА Новости. Начальник противопожарной службы Якутии уволился после голодовки сотрудников пожарной части номер 10 поселка Кангалассы, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутии).

Как сообщалось, неделю назад пожарные прибегли к голодовке из-за нарушения их трудовых прав, после встречи с представителями межведомственной правительственной рабочей группы они приступили к работе. По данным местных властей, сотрудники пожарной части в открытом письме заявили об отсутствии сезонного обмундирования и низкой заработной плате. Свою проверку начали власти республики и региональная прокуратура. Пожарные этой части не входят в структуру МЧС, а подчиняются противопожарной службе Якутии.

Рабочую группу от правительства Якутии возглавил первый вице-премьер Алексей Колодезников. По словам первого вице-премьера, Государственная трудовая инспекция Якутии уже провела проверку.

"По предварительным итогам работы Гострудинспекции установлен ряд нарушений, в том числе по привлечению работников к сверхурочной работе. Есть вопросы по выдаче средств индивидуальной защиты", – цитирует Колодезникова пресс-служба. Свою проверку проведёт и минфин Якутии. Также Колодезников отметил, что председатель Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Якутии Вячеслав Алексеев обещал оказать помочь в проверке охраны труда, в обеспечении обмундированием.

"Не дожидаясь итогов проверки, по словам Колодезникова, начальник ГБУ РС(Я) "Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)" Николай Иванов 18 апреля уволился по собственному желанию",- сообщает пресс-служба. Комиссия проработает месяц.

По данным властей республики, в части работают более 20 человек. Средняя заработная плата составляет 30-35 тысяч рублей. За 5 лет сотрудники части были задействованы на 12 пожарах и возгораниях, за прошлый год на территории поселка произошло 2 пожара. Нагрузка пожарной части в Кангалассах значительно меньше, чем в Якутске или других крупных населенных пунктах республики.