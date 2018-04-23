Экс-акционера "Росгосстрах банка" отправили под домашний арест

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего акционера "Росгосстрах банка" Надежду Клепальскую в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, которого подозревают в растрате, соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено", — следует из решения суда.

Как пишет газета "Коммерсант", Надежда Клепальская является генеральным директором ООО "Техника и автоматика", среди учредителей которого значатся контролируемая Хачатуровым кипрская компания RGS Capital Limited, а также ООО "Легион Финанс" и находящееся на стадии ликвидации ООО ИК "Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал", зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО "РГС Активы".

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова по делу о растрате денег одной из организаций, входящих в структуру "Росгосстраха", которая принадлежала ему. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Адвокат Алексей Мельник сказал РИА Новости, что Хачатуров вину не признает. Бывший президент группы компаний "Росгосстрах" и брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела.

В начале февраля зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал журналистам, что Банк России получил от МВД предложение о совместной проверке "Росгосстраха" и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения. Он отмечал, что законодательство не предусматривает формата таких совместных проверок, однако технически это решаемый вопрос. Позже регулятор согласился на параллельную с МВД проверку компании.

"Росгосстрах" входит в группу банка "ФК Открытие". ЦБ РФ в конце августа объявил о санации "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. В начале апреля Банк России сообщил, что в рамках санации предоставил ликвидность банку "ФК Открытие" в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка – в размере 418 миллиардов рублей. Ранее, в начале марта, ЦБ сообщал, что планирует провести объединение "ФК Открытие" с Бинбанком до 1 апреля 2019 года. Руководство "Росгосстраха" рассчитывает, что санация поможет преодолеть кризис в сегменте ОСАГО. "Росгосстрах" — одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году.