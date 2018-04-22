МВД уточнило число погибших при ДТП с автобусом под Тверью

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Один человек, по уточненным данным, погиб и девять попали в больницу с травмами после ДТП с автобусом в Тверской области, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее ведомство сообщило о двух погибших и 11 пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автобуса. Как сообщила Волк, он не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП погиб один человек и девять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную районную больницу Торжокского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", — отметила представитель.