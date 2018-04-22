В Тверской области после ДТП с автобусом завели дело

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Полицейские возбудили дело по факту ДТП с автобусом в Тверской области, в котором погибли два человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пассажирский автобус перевернулся в воскресенье в Торжке. Два человека погибли. По данным МВД, пострадали 11 человек.

"Следователем специализированного следственного отдела УМВД России по Тверской области в отношении 52-летнего водителя автобуса Mercedes, совершившего ДТП, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", — сообщила Волк.

Волк сообщила, что пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Торжокского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.