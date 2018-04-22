В Архангельской области двое детей провалились под лед на реке

МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Двое детей провалились под лед на реке недалеко от поселка Яреньга Архангельской области, еще один мальчик сумел выбраться из полыньи, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Архангельской области.

Об инциденте стало известно со слов девятилетнего мальчика, который рассказал, что он вместе с друзьями – мальчиком и девочкой семи-девяти лет — вышел на лед реки Яреньга, и дети провалились в полынью, уточнили в МЧС.

"Двоих детей сильным течением утянуло под лёд. Мальчику удалось удержаться на льду и выбраться. Его жизнь и здоровье вне опасности, но ребёнок получил сильный стресс, ему оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

На месте работали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также следственно-оперативная группа — сотрудники отдела полиции Ленского района и Коряжемского межрайонного отделения СК РФ, добавили в МЧС.

Для проведения водолазных работ на место были также направлены водолазные группы из городской службы спасения Коряжмы и Центра гражданской защиты Архангельской области. Глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра, на реке сильное течение, дополнили в пресс-службе.