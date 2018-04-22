В Подмосковье убрали с дорог более 450 поваленных ураганом деревьев

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 450 поваленных деревьев вывезли с региональных дорог в Подмосковье после урагана, сообщает министерство транспорта Московской области.

Ураган и ливни прошли в московском регионе в субботу. По последним данным, в столице из-за непогоды пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали. В Москве ветер повалил порядка 900 деревьев.

"За минувшие сутки и прошедшую ночь с региональных дорог вывезено свыше 450 упавших деревьев. Большая часть повреждений зафиксирована на западе области. В Можайском районе, в городском округе Истра и Руза ураган повалил на автодороги свыше 150 деревьев, которые к настоящему времени распилены и вывезены. Стихия повредила также 11 дорожных знаков и два автобусных павильона. В работах по ликвидации последствий урагана было привлечено свыше 170 дорожных рабочих и более 70 единиц спецтехники",- цитирует ведомство слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Движение транспорта по дорогам Подмосковья идет штатно, перекрытий не зафиксировано. Сейчас дорожные службы региона обследуют сеть дорог в поисках поваленных деревьев и сломанных элементов дорожной инфраструктуры.

Минтранс Подмосковья рекомендовал водителям и пешеходам быть острожными и внимательными при движении около деревьев, линий электропередачи, рекламных конструкций.