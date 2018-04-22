В Геленджике при пожаре погибла женщина с тремя детьми

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Тела трех малолетних детей и их матери нашли при тушении пожара в садоводческом товариществе в Геленджике, возбуждено уголовное дело.

"В правоохранительные органы Геленджика рано утром 22 апреля поступило сообщение о возгорании одного из домовладений в садоводческом товариществе Геолог. При тушении пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела 28-летней женщины и троих ее малолетних детей. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении СК РФ.

Как информирует региональное управление СК, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Максимальная санкция — четыре года лишения свободы.

По версии следствия, 21 апреля женщина вместе с детьми и супругом приехала в гости к своей матери, которая жила в доме с дровяной печью. Ночью произошел пожар. Отмечается, что потушить возгорание самостоятельно им не удалось.

Мать и муж погибшей смогли выбежать из помещения, а женщина и трое малолетних детей остались внутри горящего дома и погибли.

Следователи проверяют все обстоятельства случившегося.