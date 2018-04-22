В Тульской области почти пять тысяч человек остаются без света

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 4,8 тысячи человек в Тульской области утром в воскресенье остаются без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
По данным ведомства на 04.00 мск 22 апреля, "без электроснабжения остаются: бытовые потребители 38 населенных пунктов (около 4 800 человек); социально значимые объекты – 3".
Без света на 00.00 мск 22 апреля оставались около 6,7 тысячи человек.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 44 человек и 22 единиц специальной техники.