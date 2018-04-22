В Рыбинске выясняют причину обрушения крыши в магазине

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи проверяют, почему обрушилась крыша магазина "Дикси" в Рыбинске Ярославской области: есть ли в данном случае признаки халатности или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
"Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "халатность", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.