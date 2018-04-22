В ЦФО возросло число обесточенных населенных пунктов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число обесточенных населенных пунктов в Центральном федеральном округе увеличилось вдвое и достигло 900, сообщает Центральный региональный центр МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за циклона нарушено энергоснабжение 440 населенных пунктов в Ивановской, Тверской, Владимирской и Тульской областях, где проживают более 21 тысячи человек.

"В результате… неблагоприятных погодных явлений…, на территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населенных пунктов с населением около 73 тысячи человек", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на территории ЦФО было повалено 161 дерево и пострадали 12 человек.

Добавляется, что в восстановительных работах задействовано пять тысяч человек и 1800 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду, местами прошел дождь и снег. По данным ведомства, в результате падения деревьев в Брянской области пострадал один человек, в Московской области были задержаны 8 электропоездов природного сообщения.