В Москве восстановили нарушенное ураганом электроснабжение

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Электроснабжение всех социально значимых объектов восстановлено в московском регионе после урагана, сообщается на сайте Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

"Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в госкорпорацию "Россети") восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, нарушенное непогодой, обрушившейся на столичный регион", — говорится в сообщении.

Все социально значимые объекты были "запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций", отмечается в сообщении.

Энергетики продолжают вести аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На данный момент в работах задействовано более 580 человек и более 170 единиц техники.

Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. Ранее сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб и трое пострадали.