Девочка погибла во время урагана в Москве

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В результате урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти. Градоначальник выразил глубокие соболезнования ее родителям.

Департамент здравоохранения сообщил, что из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.

Глава депздрава Алексей Хрипун сообщил, что проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. "Окончательно оценить состояние пострадавших можно будет по итогам полного обследования пациентов", — сказал он.

Известно, что есть погибшие и пострадавшие в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину. По данным источника в экстренных службах региона, ему на вид около 35 лет. В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.

Еще два человека пострадали в городе Люберцы и один в городе Лыткарино. Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары.

Последствия разгула стихии

В результате непогоды в Москве повалены несколько сотен деревьев. Также зафиксировано падение одной рекламной конструкции — рекламной тумбы в районе Садового кольца на пересечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы, последствия обрушения были тут же устранены, пострадавших нет.

Службы комплекса городского хозяйства ликвидируют последствия урагана, распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков.

В столичных аэропортах задержаны или отменены более 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Так, по состоянию на 20.10 в Домодедово отменено шесть рейсов и задержано еще шесть, в Шереметьево задержано девять рейсов, Внуково — 10. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

На территории Московской области повалено более шестидесяти деревьев. Частично обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных районах — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе. Там проживает порядка 13 тысяч человек. Ведется работа по восстановлению электроснабжения.

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Апрельский ураган

Шторм накрыл Москву и область во второй половине дня. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.

Как сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ураган и ливни, прошедшие в Москве днем в субботу, были только "разминкой" для непогоды, а самый ее пик придется в ночь на 22 апреля.

"Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — уточнил он.

Собянин предупредил о повторном усилении ветра в столице с 20 до 22 часов, посоветовав не отпускать детей из дома.

Позже по Новой Москве прошла вторая волна урагана, обесточив полсотни трансформаторов. Власти обещают восстановить их работу в течение двух часов.

В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до минус двух-пяти градусов.