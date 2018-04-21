Девочка погибла во время урагана в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В результате урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Департамент здравоохранения сообщил, что из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.
Глава депздрава Алексей Хрипун сообщил, что проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. "Окончательно оценить состояние пострадавших можно будет по итогам полного обследования пациентов", — сказал он.
Еще два человека пострадали в городе Люберцы и один в городе Лыткарино. Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары.
Последствия разгула стихии
В результате непогоды в Москве повалены несколько сотен деревьев. Также зафиксировано падение одной рекламной конструкции — рекламной тумбы в районе Садового кольца на пересечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы, последствия обрушения были тут же устранены, пострадавших нет.
Службы комплекса городского хозяйства ликвидируют последствия урагана, распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков.
В столичных аэропортах задержаны или отменены более 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
На территории Московской области повалено более шестидесяти деревьев. Частично обесточены 48 населенных пунктов в северных и северо-западных районах — в основном в городских округах Наро-Фоминск, Руза, Одинцовском районе. Там проживает порядка 13 тысяч человек. Ведется работа по восстановлению электроснабжения.
Апрельский ураган
Шторм накрыл Москву и область во второй половине дня. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.
Как сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ураган и ливни, прошедшие в Москве днем в субботу, были только "разминкой" для непогоды, а самый ее пик придется в ночь на 22 апреля.
"Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — уточнил он.
Собянин предупредил о повторном усилении ветра в столице с 20 до 22 часов, посоветовав не отпускать детей из дома.
Позже по Новой Москве прошла вторая волна урагана, обесточив полсотни трансформаторов. Власти обещают восстановить их работу в течение двух часов.
В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до минус двух-пяти градусов.