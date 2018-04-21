В Москве из-за урагана обрушилась рекламная конструкция

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Падение одной рекламной конструкции зафиксировано в Москве из-за непогоды, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы в субботу.

В ведомстве рассказали, что мониторинговая группа департамента приступила к объезду города сразу же с первыми сообщениями о разгуле стихии.

"По состоянию на 20.00 субботы зафиксировано падение одной рекламной конструкции — рекламной тумбы в районе Садового кольца на пересечении Смоленского бульвара и Зубовской улицы, последствия обрушения были тут же устранены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что других обрушений отдельно стоящих конструкций в городе не выявлено. Оперативное дежурство продолжится вплоть до нормализации погодных условий.

Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали.