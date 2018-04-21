СК начал проверку после гибели мужчины из-за урагана в Мытищах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после падения бытовки на мужчину в Мытищинском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.

Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. В подмосковной Балашихе погиб мужчина, еще три человека пострадали в Люберцах и Лыткарино.

"В поселке Кардо-лента Мытищинского района на территории поля обнаружено тело 36-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, при подготовке к строительным работам на поле были установлены бытовки — одна на одну. "Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину", — добавляется в сообщении.

На месте работают следователи.