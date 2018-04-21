МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 12, один ребенок погиб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
По данным департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое детей.
В результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.
Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.
Есть погибшие и в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину.
Только что ветрила заломал очередное дерево:(и повредил очередные машинки:(pic.twitter.com/S96X9gBzTz— Leninskiy Prospekt (@Leninskiy83k4) 21 апреля 2018 г.
Как уточнили в центре "Фобос", штормовая погода продержится в столице до воскресенья. "То, что прошло сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — рассказал РИА Новости специалист центра Евгений Тишковец.
МЧС предупредило о предстоящем резком понижении температуры воздуха в Москве — до плюс одного градуса.
Сергей Собянин также предупредил, что с большой вероятностью будет усиление ветра с 20 до 22 часов. "Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома", — написал мэр в Twitter.