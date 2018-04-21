Похитители барокамеры из Музея космонавтики сдали ее на металлолом

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже барокамеры, в которой тренировались советские космонавты, они признались полицейским, что сдали ее на металлолом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее Хорошевский суд Москвы санкционировал арест мужчины, обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики. По данным следствия, по предварительному сговору с группой лиц он тайно похитил барокамеру, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 38-летний приезжие. Как выяснилось, злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован", — сказал собеседник агентства.

Барокамера "СБК-48" из столичного Музея космонавтики была похищена с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице. Пропажу обнаружили в начале апреля. Некоторые СМИ сообщили, что барокамеру планировалось отреставрировать ко Дню космонавтики. В барокамере могли тренироваться первые космонавты — Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.