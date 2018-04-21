В Подмосковье во время урагана погиб мужчина

Ураган в Центральной России 21 апреля 2018 года (14)

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мужчина погиб в результате урагана в Мытищинском районе Подмосковья, его придавило строительным вагончиком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В Мытищинском районе мужчину придавило насмерть строительным вагончиком, который опрокинулся в результате урагана", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчине на вид около 35 лет.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.