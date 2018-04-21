В Подмосковье во время урагана погиб мужчина

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мужчина погиб в результате урагана в Мытищинском районе Подмосковья, его придавило строительным вагончиком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В Мытищинском районе мужчину придавило насмерть строительным вагончиком, который опрокинулся в результате урагана", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что мужчине на вид около 35 лет.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.