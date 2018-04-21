СМИ сообщили о 14 пострадавших во время шторма в Москве

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число пострадавших во время шторма в Москве достигло 14 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Среди пострадавших есть дети. На улице Новая ребенка придавило упавшими от ветра мусорными баками.

У метро Котельники дерево упало на маршрутку. Один из пассажиров без сознания. В этом же районе с павильона сдуло крышу, которая затем упала на девушку. Пострадавшая жалуется на боль в копчике и не может пошевелить ногами.

Еще три человека — две женщины 30 и 37 лет и трехлетняя девочка — пострадали после того, как дерево упало на детскую площадку, расположенную на улице Сумской. Пострадавших госпитализировали врачи скорой помощи.

СМИ также сообщают о двух инцидентах на МКАД. На 62 километре внешней стороны после падения дерева на автомобиль пострадали двое. На 64 километре деревом придавило машину, в которой находился мужчина.

Ранее в столице объявили "оранжевый" уровень опасности из-за штормового ветра.