ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ*, готовивших теракт

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ФСБ РФ обнародовала кадры видеосъемки операции по задержанию сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, планировавшего теракты на территории России.

В видеоролике показаны кадры изъятия огнестрельного оружия и патронов к нему.

Ранее пресс-службы ведомства сообщала, что 21 апреля при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения. На месте происшествия были найдены обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ*, рукописный текст с присягой ее главарю, "а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольского краю".

*Террористическая организация, запрещенная в России