Бастрыкин рассказал о сроках расследования пожара в "Зимней вишне"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что для расследования всех обстоятельств пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли 60 человек, потребуется несколько месяцев.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, о трагедии в Кемерово Бастрыкин рассказал в ходе лекции студентам юридического факультета СПбГУ.

"Он сказал, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев", — сообщила Петренко.

По информации СК РФ, это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово-экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии, и ряда других.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.