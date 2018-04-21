В Татарстане поезд насмерть сбил мужчину с ребенком

УФА, 21 апр – РИА Новости. Несовершеннолетний ребенок и мужчина погибли, переходя железнодорожные пути в неположенном месте в Татарстане, ведется проверка, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла в пятницу вечером на 775-м километре перегона Юдино — Васильево в черте поселка "Октябрьский" Зеленодольского района республики Татарстан.

"Пассажирским поездом №23 смертельно травмированы 25-летний мужчина и 8-летняя девочка, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", — сообщает следствие, отмечая, что погибший мужчина работал в семье девочки разнорабочим и в вечер трагедии взял с собой девочку для похода в магазин.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка. Следователи изучили видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Также проверяется информация о том, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.