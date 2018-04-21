ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр — РИА Новости. Раздор в семье 61-летней женщины и 73-летнего мужчины в Южно-Сахалинске привел к порче трёх автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором пожилая женщина с помощью молотка разбивает автомобиль своего сожителя. При этом она даже отвечает на вопросы соседа, который снимал происходившее на камеру мобильного телефона. Женщина говорит, что хозяин авто сбил ее, причинив увечье, но до сих пор не ответил за свой поступок.

В пресс-службе подтвердили, что 22 марта в УМВД поступало подобное сообщение.

"Пенсионерка сообщила, что бывший сожитель пытался задавить ее на автомобиле, после чего скрылся. Материалы по данному факту направлены в Следственное управление СК РФ по Сахалинской области, так как в действиях гражданина усматриваются признаки покушения на убийство", — сообщил представитель пресс-службы.

В этот же день в полицию поступило сообщение о том, что в одном из дворов планировочного района Южно-Сахалинска загорелись два автомобиля. Следствие установило, что авто, принадлежавшее жаловавшейся пенсионерке, поджег ее сожитель. Вторая машина пострадала от огня случайно, на неё перекинулся огонь.

Пенсионерка в долгу не осталась и спустя месяц решила отплатить сожителю той же монетой.

"В полицию поступило несколько сообщений от очевидцев о том, что гражданка громит чужой автомобиль. На место прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка. От самого потерпевшего заявления пока еще не поступало. Устанавливаются обстоятельства", — сообщили в пресс-службе.

Мужчина же проходит в качестве подозреваемого в умышленной порче чужого имущества.