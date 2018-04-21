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Происшествия

Ловля на живца: самые необычные операции российских силовиков

08:0021.04.2018
(обновлено: 08:15 21.04.2018)
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© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиДенис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщинДенис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Раскрытие некоторых преступлений требует нестандартного подхода. Иногда, чтобы выйти на маньяка или целую ОПГ, разрабатывают многоходовые комбинации с приманками в виде газетного объявления, телесюжета или… живого человека. РИА Новости рассказывает о самых оригинальных операциях правоохранительных органов.

Шуба

В начале 1994-го в Москве произошла серия убийств. В течение двух недель от рук неизвестного преступника погибли четыре женщины. Убийца нападал в лифтах, бил ножом, забирал сумку и убегал. Оперативники отметили одну общую деталь — все погибшие были в шубах. Не найдя свидетелей и улик, в МУРе решили ловить преступника на живца. Десятки сотрудниц милиции, надев шубы, целый день ходили по улицам и ездили в метро в надежде привлечь внимание убийцы. На выходах из подземки дежурили оперативники.

Александр Чайка &mdash; "охотник за шубами"
Александр Чайка — "охотник за шубами"

На пятый день операции возле станции метро "Университет" они обратили внимание на молодого человека с черным пакетом в руках. Он нервничал, кого-то высматривал в толпе и вскоре увязался за одной из прохожих. В шубе. Вызвав подкрепление, милиционеры последовали за ним. Когда девушка подошла к подъезду, подозреваемого задержали. В пакете у него был нож. Серийным убийцей оказался 19-летний гражданин Украины Александр Чайка. Он выбирал девушек в шубах, рассчитывая, что у них обязательно найдутся деньги. Преступника приговорили к смертной казни, заменив в итоге пожизненным заключением.  

Раскрытие по объявлению

В 1999-м в Санкт-Петербурге убили бизнесмена Илью Тарабрина. Из квартиры унесли деньги, ценности, а также дорогой арбалет. Под подозрение попал оперативник "убойного" отдела Алексей Чумаченко по прозвищу Чума, хорошо знавший погибшего. Его отправили в СИЗО, пресса сообщила об "оборотне в погонах".

 

Однако коллеги обвиняемого не верили в причастность Чумы к убийству. Для поимки настоящих преступников они разработали целую комбинацию. Поскольку среди пропавших вещей значился дорогостоящий арбалет, оперативники подали в газеты города объявление о покупке редкого оружия. Всех, кто звонил, брали на карандаш. 

© ГУ МВД РФМайор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко
© ГУ МВД РФ
Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко

Один из номеров совпал с имевшимся в записной книжке знакомой убитого бизнесмена. На допросе девушка призналась, что навела грабителей на квартиру коммерсанта, и назвала фамилии: Виноградов и Громов. Чумаченко погиб в ходе их задержания, успев застрелить Громова. Следствие установило, что на счету бандитов было почти два десятка убийств. Виноградова приговорили к пожизненному заключению.

Убойный сюжет

В декабре 1993-го в караульном помещении военизированной охраны на московской станции Люблино застрелили двух человек, еще одного избили. Целью налетчиков были 50 новых пистолетов ТТ, пользовавшихся большой популярностью у киллеров. Как выяснилось позднее, преступление организовал один из вохровцев, Кирсанов. Он всю жизнь проработал в лагерях и, выйдя на пенсию, сколотил  банду из знакомых-уголовников, которых и навел на склад. Украденные ТТ собирались продать. Когда прибыли оперативники, Кирсанов прикинулся потерпевшим, рассказав, что нападавших было трое.

Однако, изучив улики, следователи заподозрили, что дело нечисто, и решили внедрить в охрану своего человека. Ему сделали документы на фамилию Зубарева — уроженца Иркутска. Когда "крот" влился в коллектив, по телевизору показали сюжет об участниках некой сибирской банды. Упомянули и Зубарева, "засветив" фотографию.

Кирсанов запаниковал, решил, что Зубарев охотится за похищенными пистолетами, и отдал приказ его ликвидировать, однако киллеров вовремя задержали. Кирсанова и подельников сразу арестовали.

Живая приманка

В начале 2003-го на железнодорожном вокзале Новосибирска пропали несколько человек. Позже их тела нашли на берегу реки Обь. Исчезновения продолжались. Следователям стало очевидно, что в районе действует преступная группа. В ловушку попадались, как правило, одинокие мужчины, оказавшиеся в городе проездом. Работа с агентурой не принесла результатов, поэтому на станции под видом пассажиров стали регулярно дежурить оперативники.

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала в Новосибирске. 2002 год
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Здание железнодорожного вокзала в Новосибирске. 2002 год

Вскоре один из них не вышел на связь. Поднятый по тревоге личный состав всю ночь прочесывал местность и только к утру обнаружил коллегу. Еле живого. Рядом с ним — осколки от бутылки. Милиционер вспомнил, что к нему подошли две девушки и предложили выпить пива за знакомство.

Отпечатки пальцев на бутылочном стекле указали на жительниц Новосибирской области Чекалину и Шелковникову, уже попадавших в поле зрения следствия. В банду также входили их знакомый, бывший учитель физкультуры Юрий Петров, и два таксиста. Все получили от шести до 19 лет колонии.    

Бабушка в погонах

В небольшом городе Ревда Свердловской области несколько лет назад на пенсионерок нападал серийный грабитель. Потерпевшие сообщили приметы преступника. По картотекам найти никого не удалось, и полицейские устроили небольшой маскарад.

© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиДенис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
Денис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин

Замкомандира взвода вневедомственной охраны Денис Сафронов переоделся в старушку, взял палочку и, прихрамывая, вышел на улицу. Ждать пришлось недолго. Через несколько часов налетчик попытался ограбить "бабушку", но, к немалому удивлению, встретил жесткое сопротивление. "Пенсионерка" легко повалила налетчика на землю, защелкнув на нем наручники. Задержанного — ранее судимого местного жителя — приговорили к шести годам колонии.

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