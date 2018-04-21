Ловля на живца: самые необычные операции российских силовиков

Денис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин

Денис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Раскрытие некоторых преступлений требует нестандартного подхода. Иногда, чтобы выйти на маньяка или целую ОПГ, разрабатывают многоходовые комбинации с приманками в виде газетного объявления, телесюжета или… живого человека. РИА Новости рассказывает о самых оригинальных операциях правоохранительных органов.

Шуба

В начале 1994-го в Москве произошла серия убийств. В течение двух недель от рук неизвестного преступника погибли четыре женщины. Убийца нападал в лифтах, бил ножом, забирал сумку и убегал. Оперативники отметили одну общую деталь — все погибшие были в шубах. Не найдя свидетелей и улик, в МУРе решили ловить преступника на живца. Десятки сотрудниц милиции, надев шубы, целый день ходили по улицам и ездили в метро в надежде привлечь внимание убийцы. На выходах из подземки дежурили оперативники.

Александр Чайка — "охотник за шубами" Александр Чайка — "охотник за шубами"

На пятый день операции возле станции метро "Университет" они обратили внимание на молодого человека с черным пакетом в руках. Он нервничал, кого-то высматривал в толпе и вскоре увязался за одной из прохожих. В шубе. Вызвав подкрепление, милиционеры последовали за ним. Когда девушка подошла к подъезду, подозреваемого задержали. В пакете у него был нож. Серийным убийцей оказался 19-летний гражданин Украины Александр Чайка. Он выбирал девушек в шубах, рассчитывая, что у них обязательно найдутся деньги. Преступника приговорили к смертной казни, заменив в итоге пожизненным заключением.

Раскрытие по объявлению

В 1999-м в Санкт-Петербурге убили бизнесмена Илью Тарабрина. Из квартиры унесли деньги, ценности, а также дорогой арбалет. Под подозрение попал оперативник "убойного" отдела Алексей Чумаченко по прозвищу Чума, хорошо знавший погибшего. Его отправили в СИЗО, пресса сообщила об "оборотне в погонах".

Однако коллеги обвиняемого не верили в причастность Чумы к убийству. Для поимки настоящих преступников они разработали целую комбинацию. Поскольку среди пропавших вещей значился дорогостоящий арбалет, оперативники подали в газеты города объявление о покупке редкого оружия. Всех, кто звонил, брали на карандаш.

© ГУ МВД РФ Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко © ГУ МВД РФ Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко

Один из номеров совпал с имевшимся в записной книжке знакомой убитого бизнесмена. На допросе девушка призналась, что навела грабителей на квартиру коммерсанта, и назвала фамилии: Виноградов и Громов. Чумаченко погиб в ходе их задержания, успев застрелить Громова. Следствие установило, что на счету бандитов было почти два десятка убийств. Виноградова приговорили к пожизненному заключению.

Убойный сюжет

В декабре 1993-го в караульном помещении военизированной охраны на московской станции Люблино застрелили двух человек, еще одного избили. Целью налетчиков были 50 новых пистолетов ТТ, пользовавшихся большой популярностью у киллеров. Как выяснилось позднее, преступление организовал один из вохровцев, Кирсанов. Он всю жизнь проработал в лагерях и, выйдя на пенсию, сколотил банду из знакомых-уголовников, которых и навел на склад. Украденные ТТ собирались продать. Когда прибыли оперативники, Кирсанов прикинулся потерпевшим, рассказав, что нападавших было трое.

Однако, изучив улики, следователи заподозрили, что дело нечисто, и решили внедрить в охрану своего человека. Ему сделали документы на фамилию Зубарева — уроженца Иркутска. Когда "крот" влился в коллектив, по телевизору показали сюжет об участниках некой сибирской банды. Упомянули и Зубарева, "засветив" фотографию.

Кирсанов запаниковал, решил, что Зубарев охотится за похищенными пистолетами, и отдал приказ его ликвидировать, однако киллеров вовремя задержали. Кирсанова и подельников сразу арестовали.

Живая приманка

В начале 2003-го на железнодорожном вокзале Новосибирска пропали несколько человек. Позже их тела нашли на берегу реки Обь. Исчезновения продолжались. Следователям стало очевидно, что в районе действует преступная группа. В ловушку попадались, как правило, одинокие мужчины, оказавшиеся в городе проездом. Работа с агентурой не принесла результатов, поэтому на станции под видом пассажиров стали регулярно дежурить оперативники.

Вскоре один из них не вышел на связь. Поднятый по тревоге личный состав всю ночь прочесывал местность и только к утру обнаружил коллегу. Еле живого. Рядом с ним — осколки от бутылки. Милиционер вспомнил, что к нему подошли две девушки и предложили выпить пива за знакомство.

Отпечатки пальцев на бутылочном стекле указали на жительниц Новосибирской области Чекалину и Шелковникову, уже попадавших в поле зрения следствия. В банду также входили их знакомый, бывший учитель физкультуры Юрий Петров, и два таксиста. Все получили от шести до 19 лет колонии.

Бабушка в погонах

В небольшом городе Ревда Свердловской области несколько лет назад на пенсионерок нападал серийный грабитель. Потерпевшие сообщили приметы преступника. По картотекам найти никого не удалось, и полицейские устроили небольшой маскарад.

© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области Денис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин © Фото : ГУ МВД России по Свердловской области Денис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин

Замкомандира взвода вневедомственной охраны Денис Сафронов переоделся в старушку, взял палочку и, прихрамывая, вышел на улицу. Ждать пришлось недолго. Через несколько часов налетчик попытался ограбить "бабушку", но, к немалому удивлению, встретил жесткое сопротивление. "Пенсионерка" легко повалила налетчика на землю, защелкнув на нем наручники. Задержанного — ранее судимого местного жителя — приговорили к шести годам колонии.