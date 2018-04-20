Ространснадзор проведет проверку после ЧП с оторвавшейся дверью электрички

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ространснадзор намерен согласовать с прокуратурой проведение проверки Московской дирекции моторвагонного подвижного состава после того, как в Подмосковье три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери электрички, сообщает ведомство.

По предварительной информации, 20 апреля из-за технических неполадок оторвалась дверь электрички при прохождении около платформы Томилино Казанского направления МЖД, в результате чего пострадали трое подростков, которые стояли на платформе.

"В связи с происшествием Ространснадзор в ближайшее время направит в прокуратуру соответствующие документы на согласование внеплановой выездной проверки Московской дирекции моторвагонного подвижного состава. Изучением обстоятельств произошедшего занимается Центральное управление Госжелдорнадзора во главе с врио начальника Центрального управления Госжелдорнадзора Константином Пожидаевым", — говорится в сообщении.