Житель Липецка, на чей автомобиль упал кот, обратился в полицию

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Полиция в Липецке проводит проверку в связи с обращением местного жителя, на чей автомобиль Infiniti упал выброшенный с девятого этажа кот, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.

В интернете появилось видео, как на припаркованный у подъезда многоэтажного дома автомобиль Infiniti падает черный кот. Животное моментально вскакивает и убегает. На капоте машины остается вмятина. Произошедшее засняла уличная камера видеонаблюдения. Владелец машины на своей странице во Вконтакте пишет, что вмятина серьезная, и, увидев ее, он подумал, что кто-то намеренно сильно ударил по капоту.

"У нас есть заявление от владельца машины. Мы проводим проверку", — сказала РИА Новости представитель ведомства.

Сам владелец пострадавшей от кота машины Александр рассказал РИА Новости, что ремонт авто обойдется ему в несколько десятков тысяч рублей.

"Такую вмятину не получится убрать, повелась жёсткость и краска треснула. Придётся менять капот, который стоит 35 тысяч рублей. Плюс семь тысяч рублей покраска в цвет", — сказал он.

По его данным, животное принадлежит мужчине, проживающему на девятом этаже. Когда Александр с другом поймали кота и отнесли хозяину, тот, по словам собеседника, был нетрезв.

"Внятного ничего сказать не мог. Соседи сказали, что они слышали, что в квартире гулянка с утра. Когда мы пришли, хозяин там был уже один. То, что кота выкинули в окно, он не отрицал, очень удивился и обрадовался, что кот живой. Но как так получилось, что кота выкинули, толком не сказал", — пояснил Александр.

По его словам, в заявлении в полицию он просит провести проверку и в связи с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным. Кроме того, Александр уверен, что кота нужно забрать у хозяина и передать тем, кто сможет о нем заботиться.